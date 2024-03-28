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На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза

28 березня 2024 22:15
оновлено: 22:26
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Ілля Рябінін
редактор
На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза
Рендер дрона Shahed-136 в пікіруванні. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ризик нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза
Джерело: Telegram

Водночас загрози для столиці наразі немає.

Станом на 22:20 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше загроза від іранських дронів спостерігалася в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. 

Незадовго до цього безпілотники загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям. 

Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.

Україна
Київська область
дрон Шахід-136
повітряна тривога
війна в Україні

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