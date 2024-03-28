На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза
28 березня 2024 22:15
оновлено: 22:26
Рендер дрона Shahed-136 в пікіруванні. Фото ілюстративне: Pacific Press
У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ризик нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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Водночас загрози для столиці наразі немає.
Станом на 22:20 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:
Нагадаємо, раніше загроза від іранських дронів спостерігалася в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Незадовго до цього безпілотники загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.
Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.
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