На Київщині лунає повітряна тривога — яка загроза

Рендер дрона Shahed-136 в пікіруванні. Фото ілюстративне: Pacific Press

У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ризик нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога у Київській області

Джерело: Telegram

Водночас загрози для столиці наразі немає.

Станом на 22:20 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше загроза від іранських дронів спостерігалася в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Незадовго до цього безпілотники загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.

Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.