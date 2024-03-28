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В Киевской области звучит воздушная тревога — что за угроза

28 марта 2024 22:15
обновлено: 22:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской области звучит воздушная тревога — что за угроза
Рендер дрона Shahed-136 в пикировании. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Сообщается о риске налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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В Киевской области звучит воздушная тревога — что за угроза
Источник: Telegram

В то же время, угрозы для столицы пока нет.

По состоянию на 22:20 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Киевской области звучит воздушная тревога — что за угроза
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее угроза от иранских дронов наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Незадолго до этого беспилотники угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.

Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.

Украина
Киевская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога
война в Украине

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