В Киевской области звучит воздушная тревога — что за угроза
28 марта 2024 22:15
обновлено: 22:26
Рендер дрона Shahed-136 в пикировании. Фото иллюстративное: Pacific Press
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Сообщается о риске налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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В то же время, угрозы для столицы пока нет.
По состоянию на 22:20 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее угроза от иранских дронов наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
Незадолго до этого беспилотники угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.
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