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На Київщині майже 300 людей вважаються зниклими безвісти, — Нацполіція

11 травня 2023 13:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині майже 300 людей вважаються зниклими безвісти, — Нацполіція
Нацполіція зазначає, що після деокупації Київщині 281 людина вважається зниклою безвісти. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

ЗСУ деокупували Київську область навесні 2022 року, з того часу 281 людина вважається зниклою безвісти. Станом на зараз Національна поліція виявила тіла 1 374 загиблих.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю для "Укрінформ".

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Триває ідентифікація тіл загиблих

Андрій Нєбитов зазначає, що процес досить важкий і довгий, оскільки він починається від обстеження тіла кінологами і вибухотехніками і закінчуються відбором ДНК.

"Далі дані вносяться до відповідної бази. Потім імовірні родичі надають свій ДНК-профіль, і починається порівняльна експертиза", — зазначається в Нацполіції.

Скільки осіб зникли безвісти під час окупації військами РФ

За його словами, на Київщині виявили 15 місць масового поховання людей і три місця катування.

"З моменту деокупації вже знайдено 1 374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майбутній контрнаступ повністю визначить долю України. Що потрібно для його успіху —розповіли в цьому матеріалі.

Також Зеленський розповідав, чому Україна ще не йде в контрнаступ. Він заявив, що ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.

 

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