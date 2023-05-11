В Киевской области почти 300 человек считаются пропавшими без вести, — Нацполиция

Нацполиция отмечает, что после деоккупации в Киевской области 281 человек считается пропавшим без вести. Фото: УНИАН

ВСУ деоккупировали Киевскую область весной 2022 года, с тех пор 281 человек считается пропавшим без вести. На данный момент Национальная полиция обнаружила тела 1 374 погибших.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью для "Укринформа".

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Андрей Небытов отмечает, что процесс достаточно тяжелый и длительный, поскольку он начинается от обследования тела кинологами и взрывотехниками и заканчивается отбором ДНК.

"Далее данные вносятся в соответствующую базу. Затем вероятные родственники предоставляют свой ДНК-профиль, и начинается сравнительная экспертиза", — отмечается в Нацполиции.

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По его словам, в Киевской области обнаружили 15 мест массового захоронения людей и три места пыток.

"С момента деоккупации уже найдено 1 374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия. К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что предстоящее контрнаступление полностью определит судьбу Украины. Что нужно для его успеха — рассказали в этом материале.

Также Зеленский рассказывал, почему Украина еще не идет в контрнаступление. Он заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.