В Киевской области почти 300 человек считаются пропавшими без вести, — Нацполиция
ВСУ деоккупировали Киевскую область весной 2022 года, с тех пор 281 человек считается пропавшим без вести. На данный момент Национальная полиция обнаружила тела 1 374 погибших.
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью для "Укринформа".
Продолжается идентификация тел погибших
Андрей Небытов отмечает, что процесс достаточно тяжелый и длительный, поскольку он начинается от обследования тела кинологами и взрывотехниками и заканчивается отбором ДНК.
"Далее данные вносятся в соответствующую базу. Затем вероятные родственники предоставляют свой ДНК-профиль, и начинается сравнительная экспертиза", — отмечается в Нацполиции.
Сколько человек пропали без вести во время оккупации войсками РФ
По его словам, в Киевской области обнаружили 15 мест массового захоронения людей и три места пыток.
"С момента деоккупации уже найдено 1 374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия. К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что предстоящее контрнаступление полностью определит судьбу Украины. Что нужно для его успеха — рассказали в этом материале.
Также Зеленский рассказывал, почему Украина еще не идет в контрнаступление. Он заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.