На Кримському мосту пожежа 12 серпня

Пожежа на Кримському мосту 12 серпня. Фото: взято з соцмереж

У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на Кримському мосту

Повідомляється, що рух транспорту тимчасово перекрили.

Пожежа на кримському мосту 12 серпня 2023 року. Фото: росЗМІ

Пожежа на кримському мосту 12 серпня 2023 року. Фото: росЗМІ

Також у мережі з'явилося відео масштабної пожежі.

У росЗМІ повідомляють, що у районі Кримського мосту, ймовірно, було два прильоти.

Повідомлення про прильо. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.