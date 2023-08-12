На Кримському мосту пожежа 12 серпня

Вибухи на Кримському мосту: здійнялась масштабна пожежа
12 серпня 2023 13:23
Пожежа на Кримському мосту 12 серпня. Фото: взято з соцмереж
У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Повідомляється, що рух транспорту тимчасово перекрили.
Також у мережі з'явилося відео масштабної пожежі.
У росЗМІ повідомляють, що у районі Кримського мосту, ймовірно, було два прильоти.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.