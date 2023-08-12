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Вибухи на Кримському мосту: здійнялась масштабна пожежа

12 серпня 2023 13:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Кримському мосту пожежа 12 серпня
Пожежа на Кримському мосту 12 серпня. Фото: взято з соцмереж
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Повідомляється, що рух транспорту тимчасово перекрили. 

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Пожежа на кримському мосту 12 серпня 2023 року. Фото: росЗМІ
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Пожежа на кримському мосту 12 серпня 2023 року. Фото: росЗМІ

Також у мережі з'явилося відео масштабної пожежі.

У росЗМІ повідомляють, що у районі Кримського мосту, ймовірно, було два прильоти. 

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Повідомлення про прильо. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.

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