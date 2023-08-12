На Крымском мосту пожар 12 августа

Пожар на Крымском мосту 12 августа Фото: взято из соцсетей

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на Крымском мосту

Сообщается, что движение транспорта временно перекрыто.

Пожар на крымском мосту 12 августа 2023 года. Фото: росСМИ

Пожар на крымском мосту 12 августа 2023 года. Фото: росСМИ

Также в сети появилось видео пожара.

В РосСМИ сообщают, что в районе Крымского моста, вероятно, было два прилета.

Уведомление о приле. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздавались взрывы. Местные жители заявили, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.