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Взрывы на Крымском мосту: поднялся масштабный пожар

12 августа 2023 13:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Крымском мосту пожар 12 августа
Пожар на Крымском мосту 12 августа Фото: взято из соцсетей
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на Крымском мосту

Сообщается, что движение транспорта временно перекрыто.

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Пожар на крымском мосту 12 августа 2023 года. Фото: росСМИ
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Пожар на крымском мосту 12 августа 2023 года. Фото: росСМИ

Также в сети появилось видео пожара.

В РосСМИ сообщают, что в районе Крымского моста, вероятно, было два прилета.

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Уведомление о приле. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздавались взрывы. Местные жители заявили, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.

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