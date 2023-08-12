На Крымском мосту пожар 12 августа

Взрывы на Крымском мосту: поднялся масштабный пожар
12 августа 2023 13:23
Пожар на Крымском мосту 12 августа Фото: взято из соцсетей
В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой чёрный дым.
Об этом сообщают росСМИ.
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Сообщается, что движение транспорта временно перекрыто.
Также в сети появилось видео пожара.
В РосСМИ сообщают, что в районе Крымского моста, вероятно, было два прилета.
Напомним, во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздавались взрывы. Местные жители заявили, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.