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Військові показали, як ефектно вдарили по російській БМП протитанковою керованою ракетою

5 листопада 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові показали, як ефектно вдарили по російській БМП протитанковою керованою ракетою
Пошкоджена російська БМП. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російської техніки. Вони показали, як ефектно вдарили по ворожій бойовій машині піхоти. 

Відео поширилося у соцмережах.

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Знищення російської БМП

Для удару по російській військовій техніці українські воїни використовували протитанкову керовану ракету. За декілька секунд вони залишили ворога без БМП. Після удару російська техніка почала димітися.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також ми писали, що генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.

Додамо, за останні три тижні під час наступу на Авдіївку, що на Донеччині, армія РФ, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки. Це пов’язано з використанням ефективної сучасної української ручної протитанкової зброї.

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