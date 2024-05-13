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В Луганской области раздаются взрывы — что известно

13 мая 2024 12:18
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Бригадир София
редактор
В Луганской области раздаются взрывы — что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: odessa.comments.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Жители Сорокино Луганской области, находящегося под временной оккупацией, в понедельник, 13 мая,  услышали взрывы. По предварительной информации, они доносятся со склада боеприпасов.

Об этом пишут местные паблики.

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В оккупированном Сорокино Луганщине произошли взрывы на складе боеприпасов противника. Социальными сетями распространяются видео, на которых зафиксирован пожар на складе и взрывы.

Напомним, в российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.

Ранее во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая, прогремели мощные взрывы. Известно, что ракеты ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики".

война
взрыв
Луганская область
боеприпасы
оккупация
война в Украине

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