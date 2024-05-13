В Луганской области раздаются взрывы — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: odessa.comments.ua

Жители Сорокино Луганской области, находящегося под временной оккупацией, в понедельник, 13 мая, услышали взрывы. По предварительной информации, они доносятся со склада боеприпасов.

Об этом пишут местные паблики.

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Взрывы в Луганской области 13 мая

В оккупированном Сорокино Луганщине произошли взрывы на складе боеприпасов противника. Социальными сетями распространяются видео, на которых зафиксирован пожар на складе и взрывы.

Напомним, в российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.

Ранее во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая, прогремели мощные взрывы. Известно, что ракеты ударили по ресторану, в котором хотели отметить годовщину так называемой "республики".