В Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда
Жители оккупированного Северодонецка жалуются на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации. оккупанты не платят деньги и наемникам.
Об этом сообщил Telegram-канал Луганской областной военной администрации.
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"Ремонт" в Северодонецке
Жители оккупированного Северодонецка жалуются на качество ремонтных работ, которые проводит российская "администрация".
На одной из многоэтажек строители заменили кровлю, но первые осадки продемонстрировали большое количество брака в работе.
Пришлось жильцам домов несколько раз вызвать другую бригаду ремонтников, работу которых оплачивали сами жители.
Наемники без денег
На отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации жалуются и наемники, воюющие на территории Луганской области.
Поскольку оккупанты не платят обещанную зарплату, то комбатанты, ранее приехавшие воевать на стороне российского агрессора, начали покидать город.
Напомним, что в Северодонецке цены на продукты вдвое выше, чем в соседних городах Луганской области.
Фото: "Радио Свобода"