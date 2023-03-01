В Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда

В Северодонецке оккупанты не спешат восстанавливать город

Жители оккупированного Северодонецка жалуются на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации. оккупанты не платят деньги и наемникам.

Об этом сообщил Telegram-канал Луганской областной военной администрации.

"Ремонт" в Северодонецке

Жители оккупированного Северодонецка жалуются на качество ремонтных работ, которые проводит российская "администрация".

На одной из многоэтажек строители заменили кровлю, но первые осадки продемонстрировали большое количество брака в работе.

Пришлось жильцам домов несколько раз вызвать другую бригаду ремонтников, работу которых оплачивали сами жители.

Наемники без денег

На отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации жалуются и наемники, воюющие на территории Луганской области.

Поскольку оккупанты не платят обещанную зарплату, то комбатанты, ранее приехавшие воевать на стороне российского агрессора, начали покидать город.

Напомним, что в Северодонецке цены на продукты вдвое выше, чем в соседних городах Луганской области.

Фото: "Радио Свобода"