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​​​​​​​У Сіверодонецьку виросли ціни на їжу та комуналку: за світло доводиться платити по 5 тисяч

28 лютого 2023 09:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупанти обдурили мешканців Сіверодонецька і почали нараховувати плату за електроенергію
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На окупованій території Луганської області окупанти підняли ціни на продукти та комунальні послуги. При цьому гроші є лише у колаборантів та пільговиків-пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

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У Сіверодонецьку із великих магазинів після початку російської окупації залишилося тільки два.

Але в обох ціни, порівняно із довоєнними часами, серйозно виросли.

"Все, що можна з’їсти і не отруїтися, коштує в два рази дорожче, ніж у середньому по захопленому регіоні", — зазначили у Луганській ОВА.

До того ж, зазначили у обласній владі, гроші на окупованій території є лише у колаборантів, які пішли працювати у окупаційні структури, чи пенсіонерів.

Комунальні послуги

Окупанти обдурили мешканців Сіверодонецька і з комунальними послугами.

Раніше російська "адміністрація" міста обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію до 1 березня.

Але уже в лютому почали надходити платіжки за січень. Як розповідають самі мешканці Сіверодонецька, сума на одну квартиру тільки за електроенергію складає близько 5 тисяч рублів.

Також жителі окупованого міста отримали платіжки за лютий, ще до завершення місяця. У лютневих платіжках наперед вказана приблизно така ж сума.

Нагадаємо, що в деяких районах окупованої Луганської області російські загарбники почали відключати інтернет. Так вони намагаються перешкодити поширенню інформації.

Фото: "Цензор"

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