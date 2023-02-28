У Сіверодонецьку виросли ціни на їжу та комуналку: за світло доводиться платити по 5 тисяч
На окупованій території Луганської області окупанти підняли ціни на продукти та комунальні послуги. При цьому гроші є лише у колаборантів та пільговиків-пенсіонерів.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
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Продукти
У Сіверодонецьку із великих магазинів після початку російської окупації залишилося тільки два.
Але в обох ціни, порівняно із довоєнними часами, серйозно виросли.
"Все, що можна з’їсти і не отруїтися, коштує в два рази дорожче, ніж у середньому по захопленому регіоні", — зазначили у Луганській ОВА.
До того ж, зазначили у обласній владі, гроші на окупованій території є лише у колаборантів, які пішли працювати у окупаційні структури, чи пенсіонерів.
Комунальні послуги
Окупанти обдурили мешканців Сіверодонецька і з комунальними послугами.
Раніше російська "адміністрація" міста обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію до 1 березня.
Але уже в лютому почали надходити платіжки за січень. Як розповідають самі мешканці Сіверодонецька, сума на одну квартиру тільки за електроенергію складає близько 5 тисяч рублів.
Також жителі окупованого міста отримали платіжки за лютий, ще до завершення місяця. У лютневих платіжках наперед вказана приблизно така ж сума.
Нагадаємо, що в деяких районах окупованої Луганської області російські загарбники почали відключати інтернет. Так вони намагаються перешкодити поширенню інформації.
Фото: "Цензор"