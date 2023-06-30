На окупованій Луганщині вчителі-колаборанти перевірятимуть соцмережі дітей

Діти у школі ЛНР. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій Луганщині вчителі-колаборанти перевірятимуть соцмережі дітей на "наявність екстримізму". Таку вказівку вони отримали із так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР".

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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"Перевірка на екстримізм"

Відтак, вчителі-колаборанти повинні постійно моніторити усі соціальні мережі дітей та контент, який вони там публікують. Це потрібно для того, щоб виявити, хто з них може поширювати "терористичну ідеологію".

"Тож, тепер аби здійснити тиск на дорослого, достатньо думки вчителя і дзвінка у так звані "правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про моніторинг соцмереж. Фото: скриншот

Сєвєродонецьк готують до другої зими в окупації

За словами Лисогора, Сєвєродонецьк тим часом загарбники готують до другої зими в окупації.

"Місцеві жителі тихо спостерігали, як нібито спеціалісти під видом відновлення зрізали котельну у новому районі міста", — йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначає голова ОВА, наразі від котельні залишився лише каркас. Котли та комунікації зникли в невідомому напрямі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на окупованій території Луганської області колаборанти із "правоохоронних органів" почали ловити "українських шпигунів". Керівництво наказало їм спіймали мінімум 15 "шпигунів" за місяць.