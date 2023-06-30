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В Луганской области оккупанты обокрали роддом и сделали из него госпиталь

30 июня 2023 20:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Луганской области оккупанты обокрали роддом и сделали из него госпиталь
Российские оккупанты в Украине. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Луганской области оккупанты вывезли всю мебель в неизвестном направлении, а саму территорию родильного превратили в полевой госпиталь.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Мародерство оккупантов

"Российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", — говорится в сообщении.

В частности, в населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Такие действия оккупантов вызваны масштабными потерями на поле боя.

Напомним, недавно на временно оккупированном юге Украины оккупанты провели закрытый соцопрос, который показал, что только 5% жителей поддерживают оккупационный режим захватчиков.

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