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На Луганщині окупанти повісили місцевого жителя, — голова ОВА

24 травня 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Луганщині окупанти повісили місцевого жителя, — голова ОВА
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У одному із сіл окупованої Луганської області росіяни убили місцевого жителя. Не зумівши похитнути його проукраїнську позицію, окупанти повісили чоловіка.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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Страта патріота

У Сватівському районі Луганської області російські окупанти стратили місцевого жителя.

Чоловік мав чітку проукраїнську позицію, від якої не хотів відмовлятися.

"Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати", — пояснив Лисогор.

Коли загарбники переконалися, що українця не зламати, його повісили.

Страта відбулася у Нижній Дуванці, у якій чоловік і проживав.

Окупанти заплатять за все

Артем Лисогор наголосив, що після деокупації на території Луганської області будуть проводитися дуже ретельні стабілізаційні заходи.

"Запевняю, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних загородзагонів і встигнуть утекти — щодня просинатимуться в страху", — запевнив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що кілька днів тому ГУР перехопило розмову окупанта, в якій той зізнався у розстрілі дітей та жінок.

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