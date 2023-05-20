ГУР перехопило розмову окупанта, в якій він зізнався у розстрілі дітей та жінок

Російській військовий з автоматом. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки здійснило черговий перехват розмови окупантів. Військовослужбовець РФ розповів про вбивство цивільних людей російськими солдатами на Луганському напрямку.

Про це повідомляє ГУР.

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Про що говорив окупант

Російській військовий розповідає бабусі, як він вбивав цивільних людей на Луганському напрямку, як йому все набридло і що вночі "завалили" не менше 400 українців.

Деталі перехопленої розмови

— Ми сьогодні як зайшли, як почали х**рити цивільних, просто всіх! Бабусю, я тобі кажу! Ми завалили вночі не менше 400 людей, — розповідає військовий РФ.

— З**бали, просто з**бали, ми просто зайшли вже в нахабну. Дума: "Уб'ють — ну і по**й". Зате знаю, що за собою стільки-то людей заберу!" — каже окупант.

— У нас кулеметники, як давай косити все, на**й: дітей там, баб, мужиків, місцевих, не місцевих, просто все викосили. Ми заходили до хат і просто розстрілювали. Просто нам наказали забрати Кремінну. Ми її всю, бабусю, викосили! — говорить російський солдат.

— Ну і правильно, а що ж! — підтримує його бабуся.

— З ночі до ранку ми просто все роз**дарашували, просто косили, викошували. Бл**ь, я три доби не спав, пи**ець! — скаржиться військовий РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська розвідка перехопила розмову жителів окупованого Сєвєродонецька, де вони жаліються на викрадення цивільних людей "вагнерівцями". Окрім того, окупанти незаконно привласнюють автівки.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що ворог продовжує викрадати людей з окупованих територій. Зокрема, у Старобільську Луганської області окупаційні війська організують обшуки місць проживання громадян, які підозрюються в підтримці України.