В Луганской области оккупанты повесили местного жителя, — глава ОВА

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

В одном из сел оккупированной Луганской области россияне убили местного жителя. Не сумев поколебать его проукраинскую позицию, оккупанты повесили мужчину.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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В Сватовском районе Луганской области российские оккупанты казнили местного жителя.

У мужчины была четкая проукраинская позиция, от которой он не хотел отказываться.

"Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать", — объяснил Лысогор.

Когда захватчики убедились, что украинца не сломать, его повесили.

Казнь произошла в Нижней Дуванке, в которой мужчина и проживал.

оккупанты заплатят за все

Артем Лысогор подчеркнул, что после деоккупации на территории Луганской области будут проводиться очень тщательные стабилизационные мероприятия.

"Уверяю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет! А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных заградотрядов и успеют убежать — ежедневно будут просыпаться в страхе", — заверил глава Луганской ОВА.

Напомним, что несколько дней назад ГУР перехватило разговор оккупанта, в котором тот признался в расстреле детей и женщин.