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На Луганщині окупанти розгорнули шпиталь у будинку культури

19 квітня 2023 19:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Луганщині окупанти розгорнули шпиталь у будинку культури
Організований шпиталь російськими військовими на окупованій території. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, влада "ЛНР" дала розпорядження розгорнути шпиталь в будинку культури. Поранених російський військових нема де лікувати.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Шпиталь замість будинку культури

В населеному пункті Кабичівка Луганської області вийшло розпорядження російської окупаційної так званої "влади" щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів. 

Також противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом". 

Нагадаємо, що українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.

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