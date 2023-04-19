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В Луганской области оккупанты развернули госпиталь в доме культуры

19 апреля 2023 19:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Луганской области оккупанты развернули госпиталь в доме культуры
Организован госпиталь русскими военными на оккупированной территории. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 апреля, власти "ЛНР" дали распоряжение развернуть госпиталь в доме культуры. Раненых русских военных негде лечить.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Госпиталь вместо дома культуры

В населенном пункте Кабичевка Луганской области вышло распоряжение российской оккупационной так называемой "власти" по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

Также противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом".

Напомним, что украинские военные сдерживают давление российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута. При этом вражеские войска несут значительные потери.

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