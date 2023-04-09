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У Луганській ОВА розповіли про ворожі обстріли та ситуацію в населених пунктах

9 квітня 2023 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові. Фото: Луганська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Луганській області противник активізував обстріли деокупованих сіл. Артилерійських атак від росіян зазнали Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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Деталі

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кузьминого, що у Кремінській громаді.

"В ті дні, коли ворог через негоду не може задіяти бронетехніку при черговій спробі нападу, він збільшує кількість артобстрілів. Так, у квітні від ворожого вогню потерпають, переважно, деокуповані населені пункти Красноріченської громади. На цій ділянці росіяни почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування. За попередніми даними, зруйновано майже 60 % житлового фонду. На території цих населених пунктів ще залишаються 137 цивільних осіб, яких ми щоразу вмовляємо до евакуації", — розповів виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

У Луганській ОВА розповіли, що окупантам вистачає колаборантів, а комунальників — ні. Після березневого снігопаду на вулицях прифронтових міст все ще лежать обірвані електропроводи, по яких пересуваються люди та транспорт.

У Лисичанську за дев’ять місяців росіяни не змогли нормалізувати роботу закладів охорони здоров’я. Допомогу там надають у нещодавно облаштованому мобільному пункті.

"Втім, є преференції для молоді. Знайшли їм майбутнє в минулому. Додаткові бали при вступі до російських вишів надаватимуться тим абітурієнтам із так званої "ЛНР", хто має відзнаку "ГТО" — як то кажуть "готов к труду и обороне", — додали в ОВА.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують переобладнувати цивільні лікарні під свої потреби. Однак попри це у них немає достатньої кількості лікарів.

Також ми писали, серед російських військових все частішають випадки "дезертирства", солдати просто тікають із військових частин. Поки ця частина окупантів намагається штурмувати Бахмут, інша — просто тікає.

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