На Луганщині окупанти виселяють місцевих, щоб розмістити новоприбулих військових рф

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати місцеве населення

В окупованій Кремінній на Луганщині зафіксоване різке збільшення випадків виселення місцевих жителів із власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної адміністрації за підтримки російських військових для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Невдоволення росіян

Також у відомстві заявили, що серед мобілізованих до російської армії відзначається "різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу".

"Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання як штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що, як і раніше, російські сили основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, Сили оборони за добу, 7 березня, ліквідували 700 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.