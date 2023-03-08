Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані війська рф
За 7 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили чотири танки, дев’ять бронемашин та сім артилерійських систем.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:
- особового складу — близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано;
- танків — 3 436 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 6 723 (+9) од.;
- артилерійських систем — 2 463 (+7) од.;
- РСЗВ — 488 (+0) од.;
- засобів ППО — 253 (+0) од.;
- літаків — 303 (+0) од.;
- гелікоптерів — 289 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 098 (+3);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 330 (+7) од.;
- спеціальної техніки — 236 (+0).
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що наземні підрозділи Сил оборони протягом 7 березня уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога та три російські склади з паливно-мастильними матеріалами.
Крім того, були знищені зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2" та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".
Фото: Міноборони