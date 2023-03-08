Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати рф arrow

​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати рф

8 березня 2023 09:02
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані війська рф

За 7 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, дев’ять бронемашин та сім артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 436 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 723 (+9) од.;
  • артилерійських систем — 2 463 (+7) од.;
  • РСЗВ — 488 (+0) од.;
  • засобів ППО — 253 (+0) од.;
  • літаків — 303 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 098 (+3);
  • крилатих ракет — 873 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 330 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 236 (+0).

Втрати російської армії на 8 березня

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що наземні підрозділи Сил оборони протягом 7 березня уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога та три російські склади з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, були знищені зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2" та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

Фото: Міноборони

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

11:31 Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай

Ексклюзив

11:29На Херсонщині треба розмінувати 700 тис. гектар землі — Хлань

11:25 В кремлі прокоментували інформацію ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

11:20 Деякі одесити залишаться без тепла на два дні: перелік адрес

11:17 ПриватБанк виграв у мільярдній справі проти ексвласників: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:13По Херсонщині випустили 360 снарядів, є поранені: ситуація в регіоні за добу

Новина з фото

11:04 "Вічно в строю": Вакарчук та Притула прокоментували загибель Героя України "Да Вінчі"

11:03 "Велика сімка" прокоментувала призначення Кривоноса директором НАБУ

10:57 В офісі IBOX Bank проводять обшуки: що відомо

Новина з фото

10:51 СБУ затримала ворожого інформатора в Одесі: яке покарання на нього чекає

Новина з відео

11:31 Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай

Новина з відео

10:30 "Нація не стає на коліна": Осадча, Могилевська, Бадоєв та інші зірки про протести в Грузії

Новина з відео

10:26Росіяни використовують ракетоносії для гібридної війни, — Гуменюк

Новина з відео

09:04 ​​​​​​​У Мексиці викрали чотирьох американців: двоє згодом були знайдені мертвими

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Яремчук та "Брюгге" зазнали крупної поразки в Лісабоні від "Бенфіки"

Новина з відео

22:29Поліція розганяє людей з мітингів: президентка Грузії терміново звернулась до громадян

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Новина з відео

19:25Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Актуальне по темі

None 7 Березень 22:05

Бахмут — пастка для російської армії

None 8 Березень 06:54

За добу ЗСУ знищили російські ЗРК та радіолокаційний комплекс "Зоопарк", — Генштаб

None 7 Березень 18:57

Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

None 7 Березень 15:49

Експерт назвав мету окупантів щодо Бахмута

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB