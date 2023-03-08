В Луганской области оккупанты выселяют местных, чтобы разместить вновь прибывших военных
В оккупированной Кременной в Луганской области зафиксировано резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной администрации при поддержке российских военных для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил россии.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечернем своде.
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Недовольство россиян
Также в ведомстве заявили, что среди мобилизованных в российскую армию отмечается "резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава".
"Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти насмерть", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что по-прежнему российские силы основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Напомним, Силы обороны за сутки, 7 марта, ликвидировали 700 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.