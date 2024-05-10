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В Луганской области произошел прилет по нефтебазе, начался пожар

10 мая 2024 22:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Луганской области произошел прилет по нефтебазе, начался пожар
Прилет на Луганщине. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На территории временно оккупированной Луганской области в пятницу, 10 мая, произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают местные российские Telegram-каналы.

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Пожар в Ровеньках на Луганщине 10 мая

Российские СМИ пишут, что якобы украинские силы обстреляли тремя баллистическими ракетами ATACMS нефтебазу в Ровеньках Луганской области и публикуют видео попаданий.

В то же время сообщается, что в населенном пункте работало ПВО, а в результате атаки есть раненные.

Пока официально украинские военные и власть не комментировали информацию о взрывах на Луганщине.

Напомним, ночью в России раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

Позже стало известно, что атака дронов на Калужскую область была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, вчера беспилотник СБУ пролетел 1500 км и атаковал нефтеперерабатывающий завод в российской республике Башкортостан.

взрыв
НПЗ
беспилотники
Луганская область
война в Украине
Россия
атака

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