Ситуация в Луганской области: в больницу поселка Юбилейное привезли 300 раненых "вагнеровцев"

Медики в Луганской области отказываются лечить раненых "вагнеровцев"

В больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Что известно

В Генштабе отмечают, что врачи не хотят оказывать помощь раненым, поскольку большинство из них являются носителями таких опасных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис и туберкулез.

"В 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Как отмечается в сообщении Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Также отмечается, что противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском — ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

В то же время авиация Сил обороны на прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян, скорее всего, будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.

К слову, аналитики ISW уверены, что конфликт между финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным — это новая сфера конкуренции за политическое влияние в россии. Эксперты уверены, что это может сыграть на руку путину.