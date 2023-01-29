Ситуация в Луганской области: в больницу поселка Юбилейное привезли 300 раненых "вагнеровцев"

В Луганскую область привезли 300 "вагнеровцев" со смертельными инфекционными болезнями, — Генштаб ВСУ
В больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
-
В Перу автобус сорвался со скалы, десятки человек погибли
-
Угроза с Черного моря: корабли рф находятся на дежурстве несмотря на шторм
-
Раскол в семье: король Чарльз хочет, чтобы Гарри прибыл на коронацию, преемник Уильям выступил против
-
Музыканты не нужны: искусственный интеллект может создавать музыку по текстовым описаниям
-
Танки, артсистемы и 650 солдат: Генштаб обнародовал данные о новых потерях россии
-
Пенсии и соцвыплаты: что ждет украинцев в феврале
-
Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций
-
Бой под Крутами: как юные украинцы сдержали наступление большевиков
-
Готова ли россия к новым наступлениям: в ISW оценили угрозу
-
Какой праздник отмечают 29 января: приметы, традиции и запреты в этот день
Что известно
В Генштабе отмечают, что врачи не хотят оказывать помощь раненым, поскольку большинство из них являются носителями таких опасных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис и туберкулез.
"В 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Как отмечается в сообщении Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Также отмечается, что противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском — ведет оборону.
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.
В то же время авиация Сил обороны на прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.
Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.
В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян, скорее всего, будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.
К слову, аналитики ISW уверены, что конфликт между финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным — это новая сфера конкуренции за политическое влияние в россии. Эксперты уверены, что это может сыграть на руку путину.