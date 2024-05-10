Взрывы в Николаевской области сейчас ночью 10 мая — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua

Взрывы в Николаевской области прозвучали ночью 10 мая. В области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе БпЛА.

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Воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников в Николаевской области объявили в 01:15. В 01:43 военные предупредили, что ударные БпЛА с Черного моря летят в направлении Николаевской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 02:49 группы ударных дронов Николаевской области двигались курсом на север.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:59 глава Николаевской городской военной администрации Иван Кухта сообщил о том, что в Снегиревке были слышны взрывы. Он призвал жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасных местах и соблюдать правило двух стен.

Скриншот сообщения Ивана Кухты

Информация о возможных повреждениях и пострадавших на данный момент уточняется.

Напомним, ночью 10 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, сигнал воздушной тревоги звучал в Николаевской и Одесской областях.

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