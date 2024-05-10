Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Николаевской области прогремели взрывы — что известно arrow

В Николаевской области прогремели взрывы — что известно

10 мая 2024 03:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Николаевской области сейчас ночью 10 мая — что известно
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы в Николаевской области прозвучали ночью 10 мая. В области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе БпЛА.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Николаевской области ночью 10 мая

Воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников в Николаевской области объявили в 01:15. В 01:43 военные предупредили, что ударные БпЛА с Черного моря летят в направлении Николаевской области.

В Николаевской области прогремели взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 02:49 группы ударных дронов Николаевской области двигались курсом на север.

В Николаевской области прогремели взрывы — что известно - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:59 глава Николаевской городской военной администрации Иван Кухта сообщил о том, что в Снегиревке были слышны взрывы. Он призвал жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасных местах и соблюдать правило двух стен.

В Николаевской области прогремели взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Ивана Кухты

Информация о возможных повреждениях и пострадавших на данный момент уточняется.

Напомним, ночью 10 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, сигнал воздушной тревоги звучал в Николаевской и Одесской областях.

Также мы сообщали о том, что в России под Калугой раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

война
взрыв
обстрелы
Николаевская область
воздушная тревога
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае