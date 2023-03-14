На Миколаївщині спіймали військового, який працював на окупантів

Російським агентом виявився військовослужбовець ЗСУ

У Миколаївській області затримали військового, який служив у одній із частин регіону. Військовослужбовець перейшов на бік ворога і передавав росіянам інформацію про військові об’єкти в Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зрадник у ЗСУ

Українські правоохоронці встановили і затримали зрадника України, який працював на російських окупантів.

Агентом країни-агресора виявився військовослужбовець однієї із військових частин у Миколаївській області.

Антиукраїнська діяльність

Слідство встановило, що зрадник у лютому-березні поточного року український військовослужбовець, погодившись на співпрацю із окупантами, передавав їм важливу інформацію щодо Миколаївської області.

Зокрема, окупантів цікавили дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території регіону.

Підозра і арешт

Військовослужбовця-зрадника затримали, оголосивши йому підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд обрав російському агенту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, тиждень тому, 7 березня, СБУ затримала чоловіка, який наводив російські ракети на торгові центри Дніпропетровщини.

Фото: Офіс генпрокурора