В Николаевской области поймали военного, который работал на оккупантов
В Николаевской области задержан военный, служивший в одной из частей региона. Военнослужащий перешел на сторону врага и передавал россиянам информацию о военных объектах в Николаевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Предатель в ВСУ
Украинские правоохранители установили и задержали предателя Украины, работавшего на российских оккупантов.
Агентом страны-агрессора оказался военнослужащий одной из воинских частей в Николаевской области.
Антиукраинская деятельность
Следствие установило, что предатель в феврале-марте текущего года украинский военнослужащий, согласившись на сотрудничество с оккупантами, передавал им важную информацию о Николаевской области.
В частности, окупантов интересовали данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории региона.
Подозрение и арест
Военнослужащего-изменника задержали, объявив ему подозрение по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Суд избрал российскому агенту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, неделю назад, 7 марта, СБУ задержала мужчину, наводящего российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины.
Фото: Офис генпрокурора