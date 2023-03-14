В Николаевской области поймали военного, который работал на оккупантов

Российским агентом оказался военнослужащий ВСУ

В Николаевской области задержан военный, служивший в одной из частей региона. Военнослужащий перешел на сторону врага и передавал россиянам информацию о военных объектах в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предатель в ВСУ

Украинские правоохранители установили и задержали предателя Украины, работавшего на российских оккупантов.

Агентом страны-агрессора оказался военнослужащий одной из воинских частей в Николаевской области.

Антиукраинская деятельность

Следствие установило, что предатель в феврале-марте текущего года украинский военнослужащий, согласившись на сотрудничество с оккупантами, передавал им важную информацию о Николаевской области.

В частности, окупантов интересовали данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории региона.

Подозрение и арест

Военнослужащего-изменника задержали, объявив ему подозрение по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Суд избрал российскому агенту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, неделю назад, 7 марта, СБУ задержала мужчину, наводящего российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины.

Фото: Офис генпрокурора