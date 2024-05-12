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На найбільших залізничних вокзалах України вимкнули підсвітку — що сталося

12 травня 2024 04:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На залізничних вокзалах України зникне підсвітка
Головна будівля Київського залізничного вокзалу. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У години пік не працюватиме підсвітка фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Про це у суботу, 11 травня, повідомили в "Укрзалізниці".

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Підсвітку на найбільших залізничних вокзалах виключили ввечері 11 травня. 

"Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення", — зазначається у повідомленні "Укрзалізниці".

Укрзалізниця відключає підсвітку на найбільших вокзалах
Скриншот з Facebook/Укрзалізниця

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. 

Також ми писали, що 25 квітня російські війська завдали три удари по залізничних гілках "Укрзалізниці". Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

війна
Укрзалізниця
електроенергія
вокзали
світло

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