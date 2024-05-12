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На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины выключили подсветку — что произошло

12 мая 2024 04:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На железнодорожных вокзалах Украины исчезнет подсветка
Главное здание Киевского ж/д вокзала. Фото иллюстративное: bigkyiv.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В час пик не будет работать подсветка фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в "Укрзализныце".

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Подсветку будут выключать с целью экономии электроэнергии

Подсветку на самых больших железнодорожных вокзалах выключили вечером 11 мая.

"Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии. Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания", — отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Укрзализныця отключает подсветку на крупнейших вокзалах
Скриншот с Facebook/Укрзализныця

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.

Также мы писали, что 25 апреля российские войска нанесли три удара по железнодорожным веткам "Укрзализныци". Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

война
Укрзализныця
электроэнергия
вокзалы
свет

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