РФ атакувала залізничні об'єкти у Херсоні — попереджають про зміни руху потягів

Наслідки обстрілу залізничного вокзалу. Фото архівне: скриншот з відео

Російські окупанти обстріляли у середу, 8 травня, залізничну інфраструктуру у Херсоні. Ворожа атака пошкодила колії та вокзал.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста", — написали в Укрзалізниці, говорячи про наслідки обстрілу.

У компанії попередили, що внаслідок атаки є певні зміни у розкладі руху потягів. Зокрема, рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

"Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком", — написали в Укрзалізниці.

Скриншот

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині.

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.