Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ атакувала залізничні об'єкти у Херсоні — попереджають про зміни руху потягів arrow

РФ атакувала залізничні об'єкти у Херсоні — попереджають про зміни руху потягів

8 травня 2024 09:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ атакувала залізничні об'єкти у Херсоні — попереджають про зміни руху потягів
Наслідки обстрілу залізничного вокзалу. Фото архівне: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли у середу, 8 травня, залізничну інфраструктуру у Херсоні. Ворожа атака пошкодила колії та вокзал.

Про це повідомляє Укрзалізниця

Читайте також:

Обстріл інфраструктури Укрзалізниці 8 травня

"Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста", — написали в Укрзалізниці, говорячи про наслідки обстрілу. 

У компанії попередили, що внаслідок атаки є певні зміни у розкладі руху потягів. Зокрема, рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. 

"Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком", — написали в Укрзалізниці. 

Обстріл України 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині. 

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.

війна
Укрзалізниця
Херсон
росіяни
Херсонська область
вокзали
окупанти
війна в Україні
потяг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку