РФ атакувала залізничні об'єкти у Херсоні — попереджають про зміни руху потягів
Російські окупанти обстріляли у середу, 8 травня, залізничну інфраструктуру у Херсоні. Ворожа атака пошкодила колії та вокзал.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Обстріл інфраструктури Укрзалізниці 8 травня
"Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста", — написали в Укрзалізниці, говорячи про наслідки обстрілу.
У компанії попередили, що внаслідок атаки є певні зміни у розкладі руху потягів. Зокрема, рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
"Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком", — написали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.
Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.
До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині.
Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.
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