Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На нашій землі ніколи не пануватимуть чужі прапори, — Зеленський arrow

На нашій землі ніколи не пануватимуть чужі прапори, — Зеленський

16 травня 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На нашій землі ніколи не пануватимуть чужі прапори, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення.Окрім того, він показав фото мужніх українських військових, які боронять свою землю.

Відповідні світлини глава держави опублікував у своєму Telegram.

Читайте також:

Деталі

"Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня і щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо й будемо посилювати", — написав Президент.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу, 15 травня, російських окупантів становить понад 500 осіб, в загальному за час війни росіяни втратили майже 200 тисяч військових.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB