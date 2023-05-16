На нашій землі ніколи не пануватимуть чужі прапори, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення.Окрім того, він показав фото мужніх українських військових, які боронять свою землю.

Відповідні світлини глава держави опублікував у своєму Telegram.

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"Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня і щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо й будемо посилювати", — написав Президент.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу, 15 травня, російських окупантів становить понад 500 осіб, в загальному за час війни росіяни втратили майже 200 тисяч військових.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, терміни та напрямки просування військ.