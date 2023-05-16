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На нашей земле никогда не будут царить чужие флаги, — Зеленский

16 мая 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На нашей земле никогда не будут царить чужие флаги, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда на нашей земле не будут царить чужие флаги и никогда наших людей не будет отдано на порабощение. Кроме того, он показал фото мужественных украинских военных, защищающих свою землю.

Соответствующие фотографии глава государства опубликовал в своем Telegram.

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"Никогда на нашей земле не будут царить чужие флаги и никогда наших людей не будет отдано на порабощение. Устойчивость в боях сейчас, мощь в наших активных действиях, отвага и точность наших воинов ежедневно и каждую ночь — это независимость Украины, которая будет всегда. Какую мы усиливаем и будем усиливать", — написал Президент.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки, 15 мая, российских оккупантов составляет более 500 человек, в общей сложности за время войны россияне потеряли почти 200 тысяч военных.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, сроки и направления продвижения войск.

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