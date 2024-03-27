На Нікопольщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про обстріли РФ

Наслідки обстрілів Нікопольщини. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські загарбники минулої доби завдали два удари по Нікопольському району Дніпропетровській області. Окупанти били з важкої артилерії й випустили близько п'яти снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в середу, 27 березня.

Читайте також:

Обстріли Дніпропетровської області

Лисак розповів, що пізно ввечері 26 березня армія РФ двічі вдарила по Нікопольщині. Ворог поцілив по Червоногригорівській та Мирівській громадах з важкої артилерії. Випустив з пів десятка снарядів.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів. Так само як і на решті територій Дніпропетровщини", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сергія Лисака в Telegram

Нагадаємо, російські окупанти упродовж останньої доби завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Після ворожих атак в регіоні є значні руйнування.

Крім того, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.

Також росіяни не перестають тероризувати Сумську область. Порівняно з минулим роком, обстріли регіону зросли втричі.