На Нікопольщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про обстріли РФ
Російські загарбники минулої доби завдали два удари по Нікопольському району Дніпропетровській області. Окупанти били з важкої артилерії й випустили близько п'яти снарядів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в середу, 27 березня.
Обстріли Дніпропетровської області
Лисак розповів, що пізно ввечері 26 березня армія РФ двічі вдарила по Нікопольщині. Ворог поцілив по Червоногригорівській та Мирівській громадах з важкої артилерії. Випустив з пів десятка снарядів.
"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів. Так само як і на решті територій Дніпропетровщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти упродовж останньої доби завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Після ворожих атак в регіоні є значні руйнування.
Крім того, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.
Також росіяни не перестають тероризувати Сумську область. Порівняно з минулим роком, обстріли регіону зросли втричі.
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