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На Нікопольщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про обстріли РФ

27 березня 2024 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Нікопольщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про обстріли РФ
Наслідки обстрілів Нікопольщини. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники минулої доби завдали два удари по Нікопольському району Дніпропетровській області. Окупанти били з важкої артилерії й випустили близько п'яти снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в середу, 27 березня. 

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Лисак розповів, що пізно ввечері 26 березня армія РФ двічі вдарила по Нікопольщині. Ворог поцілив по Червоногригорівській та Мирівській громадах з важкої артилерії. Випустив з пів десятка снарядів.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів.  Так само як і на решті територій Дніпропетровщини", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Сергія Лисака в Telegram

Нагадаємо, російські окупанти упродовж останньої доби завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Після ворожих атак в регіоні є значні руйнування.

Крім того, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.

Також росіяни не перестають тероризувати Сумську область. Порівняно з минулим роком, обстріли регіону зросли втричі. 

вибух
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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