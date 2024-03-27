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На Никопольщине раздавались взрывы — в ОВА рассказали об обстрелах РФ

27 марта 2024 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Никопольщине раздавались взрывы — в ОВА рассказали об обстрелах РФ
Последствия обстрела Никопольщины. Архивное фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли два удара по Никопольскому району в Днепропетровской области. Оккупанты били из тяжелой артиллерии и выпустили около пяти снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в среду, 27 марта.

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Лысак рассказал, что поздно вечером 26 марта армия РФ дважды ударила по Никопольщине. Враг попал по Красногригорьевской и Мировской громадам из тяжелой артиллерии. Выпустил около полудесятка снарядов.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. После этого атаки прекратились и ночь в районе прошла без обстрелов. Так же как и на остальных территориях Днепропетровщины", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Сергея Лисака в Telegram

Напомним, российские оккупанты на протяжении последних суток нанесли 386 ударов с разного типа вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. После вражеских атак в регионе есть значительные разрушения.

Кроме того, 26 марта в Харькове раздались взрывы. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города. По предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.

Также россияне не перестают терроризировать Сумскую область. По сравнению с прошлым годом обстрелы региона выросли в три раза.

взрыв
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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