В результате обстрела Херсона погибли три человека

Последствия удара по больнице в Херсоне

Оккупанты обстреляли Херсон 29 января. Снаряды попали в гражданские кварталы и повредили областную клиническую больницу, появилась информация о пострадавших.

Об этом сообщает Херсонская ОВА .

Последние данные об обстреле Херсона

По данным ОВА, по состоянию на 17:30 29 января в результате обстрела пострадали девять человек: три человека погибли, шесть - получили ранения разной степени тяжести.

"Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Женщину прооперировали, она получила ранение средней степени тяжести", - говорится. в сообщении.

Жителям советуют покинуть улицы, пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, прячась между двумя стенами.

Городской совет впоследствии уточнил, что 29 января первый обстрел Херсона российскими войсками произошел около полуночи.

"В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города. Второй этап залпов врага по городу начался около часу дня", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска недавно обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также ранены.

Также 27 января сообщалось, что армия России в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина