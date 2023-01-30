Оккупанты запрещают детям учиться по украинской программе

Российские оккупанты

В населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться по украинской программе. Тем временем, В Скадовском районе в детских садах россияне развернули полевые госпитали.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация в Херсонской области

"Российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым", — говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что в населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными оккупантами.

Напомним, российские войска недавно обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также ранены.

Также 27 января сообщалось, что армия России в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина