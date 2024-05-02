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На окупованій частині Запорізької області військові РФ масово пиячать і тікають з частин

2 травня 2024 21:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На окупованій частині Запорізької області військові РФ масово пиячать та тікають з частин
Російський мобілізований вирушає на службу. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На окупованій території Запорізької області спостерігається деморалізація серед військовослужбовців російсько-окупаційних військ. Також фіксується значне зниження бойового духу та наступальної готовності.

Про це повідомили в Центрі національного супротиву в четвер, 2 травня.

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Деморалізація окупантів

На фоні важких втрат на фронті військова діяльність окупантів зазнає ще більших труднощів через внутрішні проблеми, які поступово руйнують їхню ефективність.

За інформацією, неподалік Токмака члени окупаційних сил, переважно представники кавказької зовнішності, масово занурюються в алкоголь та наркотики. Це призвело до значного збільшення випадків відмови від бойових позицій та зростання числа конфліктів між підрозділами. Крім того, керівництво окупаційних військ, зокрема тактичні команди, не можуть належним чином керувати своїм особовим складом через масові мобілізаційні ротації.

Нагадаємо раніше у Центрі національного спротиву заявили, що російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті. 

Також ми писали, що російська влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створює так звані призовні комісії. Це робиться для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

російські війська
росіяни
окупанти
окупація
війна в Україні

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