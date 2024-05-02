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На оккупированной части Запорожской области военные РФ массово пьют и убегают из частей

2 мая 2024 21:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На оккупированной части Запорожской области военные РФ массово пьют и убегают из частей
Российский мобилизованный отправляется на службу. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На оккупированной территории Запорожской области наблюдается деморализация среди военнослужащих российско-оккупационных войск. Также фиксируется значительное понижение боевого духа и наступательной готовности.

Об этом сообщили в Центре Национального сопротивления в четверг, 2 мая.

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Деморализация оккупантов

На фоне тяжелых потерь на фронте, военная деятельность оккупантов испытывает еще большие трудности из-за внутренних проблем, которые постепенно разрушают их эффективность.

По информации, недалеко от Токмака, члены оккупационных сил, преимущественно представители кавказской внешности, массово погружаются в алкоголь и наркотики. Это привело к значительному увеличению случаев отказа от боевых позиций и росту числа конфликтов между подразделениями. Кроме того, руководство оккупационных войск, в том числе тактические команды, не могут должным образом управлять своим личным составом из-за массовых мобилизационных ротаций.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что российские кафиры месяцами не получат денежное довольствие, поскольку их командование понимает, что солдаты все равно погибнут на фронте.

Также мы писали, что российские власти на временно оккупированных территориях Запорожской области создают так называемые призывные комиссии. Это делается для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.

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война в Украине

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