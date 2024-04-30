Росіяни організували "призовні комісії" для мобілізації на ТОТ Запорізької області

Російський мобілізований відправляється на службу. Ілюстративне фото: росЗМІ

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створює так звані призовні комісії. Це робиться для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Окупанти шукають мобілізаційний ресурс на ТОТ

У Центрі розповіли, що загарбники здійснюють додаткові заходи для "організації та подальшого призову громадян РФ на військову службу з квітня по липень поточного року".

"Призовні комісії", які ворог організував, зокрема, в Запорізькій області, створені для прийому мешканців призовного віку на обстеження та проведення інших організаційних заходів.

"Також дане "розпорядження" має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам "міських округів", "міністерства охорони здоров’я" та "військовому комісару" ТОТ зазначеної області", — додають у ЦНС.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що на тимчасово окупованих територіях вперше відбувається призов на строкову службу до лав армії Російської Федерації.

Також ми писали, що журналіст Роман Цимбалюк розповів, чим російський диктатор Володимир Путін заманює своїх громадян на війну в Україну. Цікаво, що слово "мобілізація" в Росії заборонене.

Додамо, що Росія запустила агітпоїзди по регіонах через стрімке падіння обсягів весняного призову. Вони призначені для залучення охочих вступити в ряди армії РФ.

Однак не завжди росіяни використовують такі "безневинні" методи пошуку добровольців. Так, окупанти влаштували мобілізаційну облаву на жителів Криму під час мусульманського свята Ураза-Байрам.