На окупованій Херсонщині пролунали вибухи

Вибухи у селищі Партизани. Фото: Петро Андрющенко

На Херсонщині в районі окупованого селище Рикове пролунав вибух ворожого бойового комплекту. Також вибухи було чути у Лазурному.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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Крім того, були і вибухи в окупованому Скадовську, що теж на Херсонщині.

Момент вибуху біля Рикового. Фото: Андрій Цаплієнко

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому селищі Партизани сталася "бавовна".

"Влучання на територію елеватора. Судячи по повідомленням від місцевих — великий склад. Пішла детонація", — пояснив він.

Вибухи у селищі Партизани. Фото: Петро Андрющенко

Вибухи у селищі Партизани. Фото: Петро Андрющенко

Детонації складу БК біля Генічеська. Фото: Андрій Цаплієнко

Скриншот допису

Росіяни риють окопи

Раніше журналісти "Крим.Реалії" і "Схем" отримали в своє розпорядження супутникові знімки від Planet Labs, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту.