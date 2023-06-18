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На оккупированной Херсонской области раздались взрывы

18 июня 2023 07:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На оккупированной Херсонской области раздались взрывы
Взрывы в поселке Партизаны. Фото: Петр Андрющенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсонской области в районе оккупированного поселка Рыково прогремел взрыв вражеского боевого комплекта. Также взрывы были слышны в Лазурном.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Кроме того, были и взрывы в оккупированном Скадовске.

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Момент взрыва возле Рыкова. Фото: Андрей Цаплиенко

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном поселке Партизаны произошел "хлопок".

"Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных, большой состав. Пошла детонация", — объяснил он.

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Взрывы в поселке Партизаны. Фото: Петр Андрющенко
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Взрывы в поселке Партизаны. Фото: Петр Андрющенко
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Детонации состава БК возле Геническа. Фото: Андрей Цаплиенко

Россияне роют окопы

Ранее журналисты "Крым.Реалии" и "Схем" получили в свое распоряжение спутниковые снимки от Planet Labs, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.

Окопы были обнаружены возле села Филатовка, КПВВ "Армянск", города Красноперекопска и в Джанкойском районе. Эксперты отмечают, что это показывает, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Большинство окопов сделаны российской армией уже после ее отступления из Херсона. На снимках можно увидеть, как русские солдаты строят фортификационные сооружения возле деревень или в самих населенных пунктах.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту.

 

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