В оккупированной Луганской области учителя-коллаборанты будут проверять соцсети детей

Дети в школе ЛНР. Фото: росСМИ

На временно оккупированной Луганщине учителя-коллаборанты будут проверять соцсети детей на "наличие экстримизма". Такое указание они получили из так называемого "Министерства образования и науки ЛНР".

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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"Проверка на экстримизм"

Следовательно, учителя-коллаборанты должны постоянно мониторить все социальные сети детей и контент, который они там публикуют. Это нужно для того, чтобы обнаружить, кто из них может распространять "террористическую идеологию".

"Так что теперь, чтобы оказать давление на взрослого, достаточно мнения учителя и звонка в так называемые "правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Сообщения о мониторинге соцсетей. Фото: скриншот

Северодонецк готовят ко второй зиме в оккупации

По словам Лысогора, Северодонецк тем временем захватчики готовят ко второй зиме в оккупации.

"Местные жители тихо наблюдали, как будто специалисты под видом восстановления срезали котельную в новом районе города", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечает председатель ОВА, от котельной остался только каркас. Котлы и коммуникации исчезли в неизвестном направлении.

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированной территории Луганской области коллаборанты из "правоохранительных органов" начали ловить "украинских шпионов". Руководство приказало им поймать минимум 15 "шпионов" в месяц.