На окупованих територіях усі лікарні переповнені пораненими російськими військовими

Поранені російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні російські окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат. Так на окупованих територіях всі лікарні зайняті пораненими російськими солдатами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Поранені окупанти

Згідно з наданими даними, противник облаштовує навчальні заклади під шпиталі. Приміром, у селищі Мирне Запорізької області спортивну залу школи переобладнали у військову лікарню.

"При цьому російські загарбники змушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням школи дітьми", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують облаштовувати госпіталі вздовж лінії зіткнення. Це відбувається через величезні втрати загарбників.

У населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, у будівлі місцевої лікарні розташований один із таких закладів російських військових. Минулої доби до цього шпиталю привезли близько 50 важкопоранених окупантів.

Тим часом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк висміяв окупантів , які сподівалися швидко перемогти у війні. За його словами, хоробрі бійці ЗСУ зупинили росіян у Бахмуті Донецької області.