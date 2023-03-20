Подоляк висміяв логіку російських військових, які сподівалися швидко перемогти Україну
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висміяв окупантів, які сподівалися швидко перемогти у війні. За його словами хоробрі бійці ЗСУ зупинили росіян у Бахмуті Донецької області.
Про це Подоляк написав у Twitter.
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"Російська військова логіка в одному реченні: "Ми б могли взяти Київ, Варшаву, Берлін та Гаагу в додаток всього за 3-4 дні… Але пішли через Бахмут". Бахмут – місце героїв", — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для рф далі усе буде ще гірше.
Також ми писали, що Михайло Подоляк назвав чотири пріоритети для України цієї весни. Він наголосив, що антиросійська коаліція повинна продовжувати тиск на рф.
Додамо, Радник голови Офісу Президента прокоментував поїздку російського диктатора володимира путіна у тимчасово окупований Маріуполь. Подоляк зазначив, що злочинця завжди тягне на місце злочину.