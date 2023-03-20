Оккупанты продолжают обустраивать госпитали вдоль линии фронта из-за больших потерь, — Генштаб
Российские оккупанты продолжают обустраивать госпитали вдоль линии столкновения. Это происходит из-за огромных потерь захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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В населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений российских военных. За минувшие сутки в этот госпиталь привезли около 50 тяжелораненых оккупантов.
"Также, в населенном пункте Высокое Запорожской области, оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы. Туда, в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал четыре медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ", — говорится в сообщении.
Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высмеял оккупантов, которые надеялись быстро победить в войне. По его словам, храбрые бойцы ВСУ остановили россиян в Бахмуте Донецкой области.
Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Добавим, российские военные продолжают совершать мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Они пытаются принудительно отобрать жилье у гражданских.