На оккупированных территориях все больницы переполнены ранеными российскими военными

Раненые российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Украине российские оккупанты продолжают нести серьезные потери. Так, на оккупированных территориях практических все больницы заняты ранеными российскими солдатами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Раненые оккупанты

Согласно предоставленным данным, противник обустраивает учебные заведения под госпитали. К примеру, в поселке Мирное Запорожской области спортивный зал школы переоборудовали в военную больницу.

"При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обустраивать госпитали вдоль линии столкновения. Это происходит из-за огромных потерь захватчиков.

В населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений российских военных. За минувшие сутки в этот госпиталь привезли около 50 тяжелораненых оккупантов.

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высмеял оккупантов, которые надеялись быстро победить в войне. По его словам, храбрые бойцы ВСУ остановили россиян в Бахмуте Донецкой области.