На оккупированных территориях все больницы переполнены ранеными российскими военными
В Украине российские оккупанты продолжают нести серьезные потери. Так, на оккупированных территориях практических все больницы заняты ранеными российскими солдатами.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Раненые оккупанты
Согласно предоставленным данным, противник обустраивает учебные заведения под госпитали. К примеру, в поселке Мирное Запорожской области спортивный зал школы переоборудовали в военную больницу.
"При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обустраивать госпитали вдоль линии столкновения. Это происходит из-за огромных потерь захватчиков.
В населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений российских военных. За минувшие сутки в этот госпиталь привезли около 50 тяжелораненых оккупантов.
Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высмеял оккупантов, которые надеялись быстро победить в войне. По его словам, храбрые бойцы ВСУ остановили россиян в Бахмуте Донецкой области.