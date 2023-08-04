На окупованих територіях ворог змушує бюджетників ставати до лав "Єдиної Росії"

Паспорти громадянина України та Росії. Фото: Google

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує підготовку до так званих виборів. Аби збільшити кількість прихильників "усього російського", окупанти змушують бюджетників писати заяви на вступ до партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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У Центрі Національного спротиву повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях працівників бюджетних підприємств заганяють до складу правлячої партії.

"На ТОТ Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця Володимира Путіна — "Єдіная Росія"", — йдеться в повідомленні Центру.

Крім того, всім учасникам примусової паспортизації у регіоні наказали пропонувати людям вступати до цієї партії. При цьому за завербованих членів партії обіцяють винагороду.

Зауважимо, росіяни хочуть провести "вибори" на початку вересня.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.