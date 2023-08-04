Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На окупованих територіях ворог змушує бюджетників ставати до лав "Єдиної Росії" arrow

На окупованих територіях ворог змушує бюджетників ставати до лав "Єдиної Росії"

4 серпня 2023 04:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На окупованих територіях ворог змушує бюджетників ставати до лав "Єдиної Росії"
Паспорти громадянина України та Росії. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує підготовку до так званих виборів. Аби збільшити кількість прихильників "усього російського", окупанти змушують бюджетників писати заяви на вступ до партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

Читайте також:

Ворог залякує бюджетників

У Центрі Національного спротиву повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях працівників бюджетних підприємств заганяють до складу правлячої партії.

"На ТОТ Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця Володимира Путіна — "Єдіная Росія"", — йдеться в повідомленні Центру.

Крім того, всім учасникам примусової паспортизації у регіоні наказали пропонувати людям вступати до цієї партії. При цьому за завербованих членів партії обіцяють винагороду.

Зауважимо, росіяни хочуть провести "вибори" на початку вересня.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Команда однодумців: Вадим Столар розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз