Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На оккупированных территориях враг заставляет бюджетников вступать в партию "Единая Россия" arrow

На оккупированных территориях враг заставляет бюджетников вступать в партию "Единая Россия"

4 августа 2023 04:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На оккупированных территориях враг заставляет бюджетников вступать в партию "Единая Россия"
Паспорт гражданина Украины и России. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях враг продолжает подготовку к так называемым выборам. Чтобы увеличить количество поклонников "всего российского", оккупанты заставляют бюджетников писать заявления на вступление в партию "Единая Россия".

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

Читайте также:

Враг запугивает бюджетников

В Центре Национального сопротивления сообщают, что на временно оккупированных территориях работников бюджетных предприятий загоняют в состав правящей партии.

"На ТОТ Луганщины и Донетчины всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление в состав партии международного преступника Владимира Путина — "Единая Россия"", — говорится в сообщении Центра.

Кроме того, всем участникам принудительной паспортизации в регионе приказали предлагать людям вступать в эту партию. При этом за завербованные члены партии обещают вознаграждение.

Заметим, что россияне хотят провести "выборы" в начале сентября.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Также оккупанты прибегают к похищению людей и подвергать их пыткам за отказ от российского паспорта. Такие случаи зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз