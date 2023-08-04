На оккупированных территориях враг заставляет бюджетников вступать в партию "Единая Россия"

Паспорт гражданина Украины и России. Фото: Google

На временно оккупированных территориях враг продолжает подготовку к так называемым выборам. Чтобы увеличить количество поклонников "всего российского", оккупанты заставляют бюджетников писать заявления на вступление в партию "Единая Россия".

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщают, что на временно оккупированных территориях работников бюджетных предприятий загоняют в состав правящей партии.

"На ТОТ Луганщины и Донетчины всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление в состав партии международного преступника Владимира Путина — "Единая Россия"", — говорится в сообщении Центра.

Кроме того, всем участникам принудительной паспортизации в регионе приказали предлагать людям вступать в эту партию. При этом за завербованные члены партии обещают вознаграждение.

Заметим, что россияне хотят провести "выборы" в начале сентября.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Также оккупанты прибегают к похищению людей и подвергать их пыткам за отказ от российского паспорта. Такие случаи зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.