На оккупированном Запорожье обостряется гуманитарный кризис, — ЦНС

Украинцы на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины набирает новые масштабы социально-экономический кризис. В частности, фиксируется постоянный рост безработицы и высокие цены на товары.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Так, на Запорожье наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.

По данным ЦНС, среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения: постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса.

Также существует проблема задержки заработной платы для работников местных "предприятий". Они часто жалуются, что невыплата средств может достигнуть двух месяцев.

В то же время стремительный рост цен на товары вызван пребыванием на ВОТ представителей оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в "командировку" с финансовым обеспечением, которое значительно превосходит местные нормы.

В Сопротивлении отметили, что каждый так называемый "госслужащий" и коллаборант является законной целью для Сил обороны Украины.

Скриншот поста ЦНС

Напомним, на ВОТ Луганской области оккупанты начали весеннюю волну принудительной мобилизации мужчин.

Также мы писали, что россияне на временно оккупированных территориях проводят информационную операцию. Их план — дискредитация украинского подполья.