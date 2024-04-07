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На оккупированном Запорожье обостряется гуманитарный кризис, — ЦНС

7 апреля 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На оккупированном Запорожье обостряется гуманитарный кризис, — ЦНС
Украинцы на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированных территориях Украины набирает новые масштабы социально-экономический кризис. В частности, фиксируется постоянный рост безработицы и высокие цены на товары.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Гуманитарный кризис на ВОТ

Так, на Запорожье наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.

По данным ЦНС, среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения: постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса.

Также существует проблема задержки заработной платы для работников местных "предприятий". Они часто жалуются, что невыплата средств может достигнуть двух месяцев.

В то же время стремительный рост цен на товары вызван пребыванием на ВОТ представителей оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в "командировку" с финансовым обеспечением, которое значительно превосходит местные нормы.

В Сопротивлении отметили, что каждый так называемый "госслужащий" и коллаборант является законной целью для Сил обороны Украины.

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Скриншот поста ЦНС

Напомним, на ВОТ Луганской области оккупанты начали весеннюю волну принудительной мобилизации мужчин.

Также мы писали, что россияне на временно оккупированных территориях проводят информационную операцию. Их план — дискредитация украинского подполья.

украинцы
Запорожская область
оккупанты
оккупация
кризис
война в Украине

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