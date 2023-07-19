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На півдні росіяни масово здаються у полон: в ISW назвали причину

19 липня 2023 08:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На півдні росіяни масово здаються у полон: в ISW назвали причину
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Запорізькому напрямку російські окупанти масово здаються в полон українським захисникам. Причина цього — проблеми з матеріально-технічним забезпеченням армії РФ. 

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW

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Проблеми армії РФ

В ISW повідомляють, що про проблеми з матеріально-технічним забезпеченням говорив російський генерал Іван Попов, якого звільнили нещодавно. 

"Звільнення колишнього командувача 58-ї російської загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та проблеми, які він назвав, продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та дискурс навколо цих операцій", — йдеться у повідомленні. 

В результаті цього російський інформаційний простір нібито поділився на два табори. Одні військові блогери засуджують Попова і стверджують, що йому не вдалося вирішити проблеми армії РФ. Інші, навпаки, підтримують генерала та вважають, що ці проблеми потребують вирішення. 

"Інший відомий мілблогер підтримав Попова, зазначивши, що проблеми, які окреслив Попов, здаються важливішими проблемами для Міністерства оборони (МО) Росії, ніж передача Попова до Сирії чи інші заходи пом’якшення інформації", — кажуть в ISW.

Росіяни масово здаються у полон

Також в інформаційному просторі РФ шириться інформація про те, що через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням на запорізькому напрямку російські військові масово здаються у полон. Зазначається, що росіяни не хочуть воювати та капітулюють. 

"Постійні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та операціями Росії на півдні України, можливо, спричинили нездатність або небажання цих сил воювати та повідомляли про капітуляцію", — стверджують в ISW. 

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російській армії критично не вистачає протибатарейної техніки.  Особливо йдеться про сучасні моделі, які дають перевагу в сухопутних битвах. 

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