"У меня семья голодает": окупант скаржиться на невиплати солдатам РФ
Російський окупант розповів про невиплати солдатам РФ. Він каже, що через це в нього голодує сім'я. Військовослужбовець РФ також розповів про відсутність боєприпасів.
Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Про що говорив окупант
Російський загарбник каже співрозмовниці, що їм не виплачують обіцяні гроші. За його словами, у нього голодує сім'я і немає як зібрати дитину до школи. Окупант також каже, що в армії на одного солдата є лише одна граната.
Перехоплена розмова:
- Я ось сказав, кажу: "Зараз мій дім Росія, так, де я живу, нах*й, ось там мій дім". Я просто пояснив, у мене сім'я голодує, дитину до школи нема чим зібрати. Я кажу: "У рот я *бав вашу російську армію", — "Ти так говориш", "Та пішли всі нах *й, отак". Так, я сказав "проти влади". Я говорю: "Мене за*бало, що Росія...", — "Ось так не треба, так не треба", я кажу: "Що так не треба, *бать? Я жив, нах*й, ви тут забрали тут воюю і ніх*я, а вдома нах*й, голод, нах*й", — каже окупант.
— Угу, — співрозмовниця окупанта.
— А х*лі, вони отримують там, розуміти-то там, їм до "п" як то кажуть "ситий голодному не товариш". Вийдеш, метр і розстріляють, як на "зоні", — загарбник.
— Я не знаю, я взагалі не знаю мені, що робити? Ось чесно, у мене по-перше кредитка горить, у мене кредитка горить, у мене 105 тисяч покласти, у мене відсотки пішли, ось. І плюс Маринка, я не знаю, я навіть не знаю за який х*й мені їхати вести її додому, у мене взагалі грошей немає, бл*ть, — співрозмовниця окупанта.
— Увечері схожу, бл*ть, не прийдуть, нах*й, до комбата піду прямо нах*й. Скажу: "Так і так, нах*й, я рот * бав, відсилай в Росію, *бать, щоб я вирішував ці проблеми, нах*й", — військовий РФ.
— Ну, ось, збирайтеся всі разом, бл*ть, і йдіть! Під*раси бл*ть, — співрозмовниця загарбника.
— Під*раси, ось тобі кажу російська армія, я в ополченні, *бать мою бл*ть. Знати не знаю, що таке голод, нах*й, образно, патрони-ху*они. Тут, бл*ть, ви нах*й, їдете на "передок" — "БК беріть". А ми, ротний мовчить, а ми говоримо: "Як ми візьмемо БК?", він такий — "Ну звичайно". Я кажу: "Як ми візьмемо БК, якщо у нас його немає, нах*й? Якщо у нас немає БК? По одній гранаті на кожну людину, по одній гранаті, тільки самому підірватись і п*здец", — окупант.
— Ну так, — співрозмовниця військового РФ.
— Ось, ось, Рашн Федерейшн армія, — загарбник.
Нагадаємо, російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Також він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна.
Також ми писали, що військовослужбовець РФ із Авдіївки поскаржився на серйозні втрати в 9-му окремому мотострілецькому полку через те, що до солдатів ставляться як до "гарматного м'яса". Він також вказує на байдуже ставлення медичних працівників до лікування поранених.