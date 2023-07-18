"У меня семья голодает": окупант скаржиться на невиплати солдатам РФ

Російський окупант розмовляє по телефону. Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів про невиплати солдатам РФ. Він каже, що через це в нього голодує сім'я. Військовослужбовець РФ також розповів про відсутність боєприпасів.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про що говорив окупант

Російський загарбник каже співрозмовниці, що їм не виплачують обіцяні гроші. За його словами, у нього голодує сім'я і немає як зібрати дитину до школи. Окупант також каже, що в армії на одного солдата є лише одна граната.

Перехоплена розмова:

- Я ось сказав, кажу: "Зараз мій дім Росія, так, де я живу, нах*й, ось там мій дім". Я просто пояснив, у мене сім'я голодує, дитину до школи нема чим зібрати. Я кажу: "У рот я *бав вашу російську армію", — "Ти так говориш", "Та пішли всі нах *й, отак". Так, я сказав "проти влади". Я говорю: "Мене за*бало, що Росія...", — "Ось так не треба, так не треба", я кажу: "Що так не треба, *бать? Я жив, нах*й, ви тут забрали тут воюю і ніх*я, а вдома нах*й, голод, нах*й", — каже окупант.

— Угу, — співрозмовниця окупанта.

— А х*лі, вони отримують там, розуміти-то там, їм до "п" як то кажуть "ситий голодному не товариш". Вийдеш, метр і розстріляють, як на "зоні", — загарбник.

— Я не знаю, я взагалі не знаю мені, що робити? Ось чесно, у мене по-перше кредитка горить, у мене кредитка горить, у мене 105 тисяч покласти, у мене відсотки пішли, ось. І плюс Маринка, я не знаю, я навіть не знаю за який х*й мені їхати вести її додому, у мене взагалі грошей немає, бл*ть, — співрозмовниця окупанта.

— Увечері схожу, бл*ть, не прийдуть, нах*й, до комбата піду прямо нах*й. Скажу: "Так і так, нах*й, я рот * бав, відсилай в Росію, *бать, щоб я вирішував ці проблеми, нах*й", — військовий РФ.

— Ну, ось, збирайтеся всі разом, бл*ть, і йдіть! Під*раси бл*ть, — співрозмовниця загарбника.

— Під*раси, ось тобі кажу російська армія, я в ополченні, *бать мою бл*ть. Знати не знаю, що таке голод, нах*й, образно, патрони-ху*они. Тут, бл*ть, ви нах*й, їдете на "передок" — "БК беріть". А ми, ротний мовчить, а ми говоримо: "Як ми візьмемо БК?", він такий — "Ну звичайно". Я кажу: "Як ми візьмемо БК, якщо у нас його немає, нах*й? Якщо у нас немає БК? По одній гранаті на кожну людину, по одній гранаті, тільки самому підірватись і п*здец", — окупант.

— Ну так, — співрозмовниця військового РФ.

— Ось, ось, Рашн Федерейшн армія, — загарбник.

Нагадаємо, російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Також він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна.

Також ми писали, що військовослужбовець РФ із Авдіївки поскаржився на серйозні втрати в 9-му окремому мотострілецькому полку через те, що до солдатів ставляться як до "гарматного м'яса". Він також вказує на байдуже ставлення медичних працівників до лікування поранених.